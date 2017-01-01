Кряква удочерили утят хохлатой чернети на Большом Голицынском пруду в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 00:39

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Мама-утка обыкновенной кряквы плавает на Большом Голицынском пруду с интересным семейством. Одна часть это утята в полоску ее родные, а вторая часть черно-бурые пушистые птенцы это приемные- утята хохлатой чернети (нырок). Очевидно их родители отказались и мама-утка решила принять чужих птенцов свое семейство. На берегу посетители парка обсуждают цвет тёмных утят и интересуются кто же их папа.