В Московском метро можно посмотреть прямые трансляции матчей ЧМ по футболу

Автор: Uwis Дата публикации: 00:56

17

17 0

Скорее всего, впервые в мире в Московском метро можно было посмотреть прямые трансляции матчей ЧМ по футболу.