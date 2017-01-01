В Московском метро можно посмотреть прямые трансляции матчей ЧМ по футболу
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:56
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- 17
Скорее всего, впервые в мире в Московском метро можно было посмотреть прямые трансляции матчей ЧМ по футболу.
- 17
Скорее всего, впервые в мире в Московском метро можно было посмотреть прямые трансляции матчей ЧМ по футболу.
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