Столкновение двух автомобилей попало в объектив камеры видеонаблюдения в Серпухове

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Водитель автомобиля Иж-21261 "Фабула" совершил типовую аварию на улице Ворошилова в Серпухове. Повернув на свой сигнал светофора он продолжил движение и не уступил дорогу движущемуся на зелёный кроссоверу "Сhevrolet Сaptiva"... От удара у чуда отечественного автомобилестроения разнесло вдребезги переднюю часть кузова.