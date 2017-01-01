Столкновение двух автомобилей попало в объектив камеры видеонаблюдения в Серпухове
- Автор:
- serpvideo.ru
- Дата публикации:
- 01:28
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- 32
Водитель автомобиля Иж-21261 "Фабула" совершил типовую аварию на улице Ворошилова в Серпухове. Повернув на свой сигнал светофора он продолжил движение и не уступил дорогу движущемуся на зелёный кроссоверу "Сhevrolet Сaptiva"... От удара у чуда отечественного автомобилестроения разнесло вдребезги переднюю часть кузова.
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