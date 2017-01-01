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Столкновение двух автомобилей попало в объектив камеры видеонаблюдения в Серпухове

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
01:28
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Водитель автомобиля Иж-21261 "Фабула" совершил типовую аварию на улице Ворошилова в Серпухове. Повернув на свой сигнал светофора он продолжил движение и не уступил дорогу движущемуся на зелёный кроссоверу "Сhevrolet Сaptiva"... От удара у чуда отечественного автомобилестроения разнесло вдребезги переднюю часть кузова.

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