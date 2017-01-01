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В Москве закрыли западный вестибюль станции метро «Филёвский парк»

Автор:
pavel2033
Дата публикации:
09:35
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С 18 июня в Московском метро изменился режим работы станции «Филёвский парк» Филёвской линии. После реконструкции открылся восточный вестибюль. Одновременно западный вестибюль закрыли на ремонт до 18 сентября. Также изменён режим работы платформы станции. Для ремонта часть платформы на станции метро «Филёвский парк» закрыта. Поезда, следующие в центр, открывают двери только в первых двух вагонах, а следующие из центра, открывают двери только в последних двух вагонах.

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