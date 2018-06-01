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Медведь напал на дрессировщика в цирке под Волгоградом

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:06
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В цирке Ольховки дрессировщикам пришлось отбиваться от медведя. Во время выступления там чуть не произошла трагедия. Как сообщается, зверь напал на одного из работников. Как рассказали очевидцы, артист с самого начала был не в духе и неохотно выполнял трюки - только после удара палкой. В результате - сорвался. Зрители первых рядов всерьёз испугались, поспешили уйти подальше от сцены. К счастью для пострадавшего, ему удалось вырваться из лап. А вот к организации выступления немало вопросов.
Видео: YouTube / Новости Волгоград
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