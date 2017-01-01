Аргентинские болельщики ликовали на Красной площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:42

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На Красной площади яблоку негде упасть. Аргентинский болельщики ликовали в самом сердце столицы. Весёлые и улыбающиеся фанаты организовали яркое шоу с кричалками, фотосессиями и единством. Когда разворачивались флаги один за другим подходили и болельщики, и просто туристы и горожане им всем хотелось запечатлеть столь волнующий момент. Когда ещё вот так можно будет на Красной площади пошуметь.