Аргентинские болельщики ликовали на Красной площади
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:42
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- 23
На Красной площади яблоку негде упасть. Аргентинский болельщики ликовали в самом сердце столицы. Весёлые и улыбающиеся фанаты организовали яркое шоу с кричалками, фотосессиями и единством. Когда разворачивались флаги один за другим подходили и болельщики, и просто туристы и горожане им всем хотелось запечатлеть столь волнующий момент. Когда ещё вот так можно будет на Красной площади пошуметь.
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