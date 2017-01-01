Колоритный аргентинский болельщик Хуан Матиас Амай прибыл в центр Москвы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:42

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Один из колоритных болельщиков ЧМ-2018 - 33-ти летний аргентинец Хуан Матиас Амай встречает туристов и горожан недалеко от парка "Зарядье". За 5 лет аргентинец проехал 80000 километров, чтобы 16 июня оказаться на матче Аргентина-Исландия. Свой путь Хуан начал в 2013 году, как он говорит океан, конечно же, он пересёк на самолёте, а все остальное проехал на велосипеде. Аргентинец проехал 37 стран, в его стране его считают героем, его девиз что реальная свобода существует и стоит только захотеть.