В Старом Осколе вандалы повредили памятник болгаро-советской дружбы

Автор: Николай Черных Дата публикации: 18:47

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В Старом Осколе неизвестные повредили памятник Болгаро-советской дружбы, установленный здесь четыре десятилетия назад. Монумент с двумя рабочими, советским и болгарским, символизировал братство двух славянских народов и тот вклад, который внесли граждане Болгарии в строительство и возведение крупных промышленных и жилых объектов на территории Старого Оскола. В городе вплоть до перестроечных времен существовал клуб интернациональной дружбы "Шипка", ныне объединяющий интересы и семьи земляков, оставшихся на постоянное место жительство в России. Пострадавший монумент находится в центре Юго-западной части Старого Оскола, рядом с бульваром с одноименным названием "Бульвар Дружбы". Сам памятник выполнен из металла(медь, бронза) и является признанным охраняемым( только на бумаге?) памятником истории и культуры регионального значения. Около 2-х лет назад один из вандалов, недовольный тем, как в Болгарии националистами на глазах российских туристов был сожжен флаг России, решил краской нанести оскорбительную надпись на мраморную плиту у подножия монумента. Но был мною остановлен... Теперь, очевидно из тех же соображений, кто-то решил разрушить саму плиту с перечислением имён скульпторов-авторов сооружения. Несколько осколков от неё остались валяться внизу. Большой фрагмент этой же плиты раскололся, но не упал... Памятник Болгаро-советской дружбы в Старом Осколе является единственным монументальным сооружением такого рода, установленным на территории бывшего СССР. В 2019 году монумент должен отметить свой 40-летний юбилей. К сожалению, Белгородская область в части охраны и сохранения уникальных объектов истории и культуры всё чаще попадает в список антирейтинга. Ровно два года назад в Старом Осколе был уничтожен Дом Петра Воейкова 1904 года постройки, который также находился под охраной Государственного Фонда по охране культурного наследия России.