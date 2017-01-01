В "Аптекарском огороде" расцвел лунный кактус-черепаха

Автор: Uwis Дата публикации: 00:14

21

21 0

Вечером в Суккулентной оранжерее распустился уникальный Селеницереус тестудо, или лунный кактус-черепаха, (Selenicereus testudo) семейства Кактусовых. В отличие от большинства других видов эта Царица ночи "ползёт", а не свисает. Родина кактуса-черепахи — Гондурас, Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика, Мексика, Белиз. Посетители увидели пару крупных цветков с сильным сладким ароматом. Цветок Царицы ночи распускается один раз в год, ночью и всего на несколько часов. Из-за этого события "Аптекарский огород" продлил режим работы до 23.00.