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В "Аптекарском огороде" расцвел лунный кактус-черепаха

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:14
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Вечером в Суккулентной оранжерее распустился уникальный Селеницереус тестудо, или лунный кактус-черепаха, (Selenicereus testudo) семейства Кактусовых. В отличие от большинства других видов эта Царица ночи "ползёт", а не свисает. Родина кактуса-черепахи — Гондурас, Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика, Мексика, Белиз. Посетители увидели пару крупных цветков с сильным сладким ароматом. Цветок Царицы ночи распускается один раз в год, ночью и всего на несколько часов. Из-за этого события "Аптекарский огород" продлил режим работы до 23.00.

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