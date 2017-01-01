Парк "Сокольники" предоставляет скидки для болельщиков ЧМ-2018

Автор: Uwis Дата публикации: 00:27

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209149

В парке "Сокольники" предоставят скидки для гостей ЧМ-2018. Билеты на 30-50 процентов дешевле можно купить для посещения Большого розария, орнитария и музея пинбола. Скидки действуют все дни чемпионата мира по футболу до его окончания 15 июля. Для болельщиков на это время также сделали бесплатным посещение Современного музея каллиграфии, который также расположен на территории парка "Сокольники". Там можно увидеть примеры эталонного письма на разных языках мира. Для посетителей, у которых нет паспорта болельщика, стоимость входного билета в этот музей останется прежней - 200 рублей. Стоимость билета в орнитарий по паспорту болельщика составит 150 рублей вместо 300 рублей. Билет в Большой розарий будет стоить 200 вместо 300 рублей. Это одно из самых популярных мест в парке, где много цветов и других растений. Особенно его любят посещать молодые пары. В музей пинбола болельщики смогут попасть за 350 рублей. Там можно посмотреть на коллекцию игровых автоматов, от самых ранних (выпущенных в 1934 году) до современных. Также посетители парка смогут поиграть на них. Стоимость билета без скидки - 550 рублей.