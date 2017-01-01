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Три автомобиля пострадали в результате пожара на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
00:57
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Три легковых автомобиля пострадали в результате пожара, который случился в полночь на юге Москвы. Во дворе дома № 61, к. 2, загорелся припаркованный автомобиль "ВАЗ". Огонь стремительно охватил весь автомобиль и перекинулся на два стоящих рядом автомобиля марки "Форд" и "Мазда". Жильцам дома удалось оттолкать "Мазду" от пылающей автомашины "ВАЗ" и частично спасти ее от огня. Прибывшие к месту вызова пожарные подразделения оперативно справились с огнем, пострадавших нет. По одной из версий пожар начался из-за возгорания, на месте возгорания работают правоохранительные органы, все обстоятельства случившегося выясняются.

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