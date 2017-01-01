Три автомобиля пострадали в результате пожара на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 00:57

29

29 0

Три легковых автомобиля пострадали в результате пожара, который случился в полночь на юге Москвы. Во дворе дома № 61, к. 2, загорелся припаркованный автомобиль "ВАЗ". Огонь стремительно охватил весь автомобиль и перекинулся на два стоящих рядом автомобиля марки "Форд" и "Мазда". Жильцам дома удалось оттолкать "Мазду" от пылающей автомашины "ВАЗ" и частично спасти ее от огня. Прибывшие к месту вызова пожарные подразделения оперативно справились с огнем, пострадавших нет. По одной из версий пожар начался из-за возгорания, на месте возгорания работают правоохранительные органы, все обстоятельства случившегося выясняются.