В Саратовской области разваливается старый деревянный мост

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37 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209159

Разваливается буквально на глазах. Старый деревянный мост, соединяющий поселок Горный Вольского района Саратовской области с внешним миром, продолжает разрушаться. От досок местами уже ничего не осталось. Машины экстренных служб уже не могут проехать по мосту. По этой причине в случае пожара, как рассказывают местные жители, часть населенного пункта может выгореть.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Старый деревянный мост, соединяющий поселок Горный Вольского района с внешним миром, с каждым годом продолжает разрушаться. Люди проезжают по нему с большой опаской, особенно зимой. В 2016 году писали коллективное письмо в администрацию, где обещали выделить деньги на ремонт моста в следующем году, но, видимо, забыли. Машины экстренных служб по мосту проехать не могут, и в случае пожара часть населенного пункта может выгореть. В случае обрушения моста поселок останется без какой-либо связи с внешним миром и цивилизацией, так как с другой стороны поселок окружают поля. Зимой или в дождливую погоду по полям проехать нельзя".