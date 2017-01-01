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В Саратовской области разваливается старый деревянный мост

Автор:
oksa.adv
Дата публикации:
09:42
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Разваливается буквально на глазах. Старый деревянный мост, соединяющий поселок Горный Вольского района Саратовской области с внешним миром, продолжает разрушаться. От досок местами уже ничего не осталось. Машины экстренных служб уже не могут проехать по мосту. По этой причине в случае пожара, как рассказывают местные жители, часть населенного пункта может выгореть.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Старый деревянный мост, соединяющий поселок Горный Вольского района с внешним миром, с каждым годом продолжает разрушаться. Люди проезжают по нему с большой опаской, особенно зимой. В 2016 году писали коллективное письмо в администрацию, где обещали выделить деньги на ремонт моста в следующем году, но, видимо, забыли. Машины экстренных служб по мосту проехать не могут, и в случае пожара часть населенного пункта может выгореть. В случае обрушения моста поселок останется без какой-либо связи с внешним миром и цивилизацией, так как с другой стороны поселок окружают поля. Зимой или в дождливую погоду по полям проехать нельзя".

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