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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 19 июня 2018 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
12:11
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19 июня на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 19 июня, вошли репортаж о том, как застрявший аттракцион с людьми запустили "с толкача" в Барнауле и кадры о том, как неизвестный на квадроцикле попытался скрыться от полицейских в Красноярске.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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