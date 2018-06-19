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В Москве болельщики из Сенегала готовятся к футбольному матчу

Автор:
pavel2033
Дата публикации:
13:18
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Болельщики из Сенегала готовятся к футбольному матчу, который пройдёт сегодня вечером на стадионе "Лужники". Болельщики поют и танцуют.

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Комментарии (1)

  • pavel2033
    14:36
    АГН "Москва" в 13:56 https://mskagency.ru/materials/2791251 19.06.18
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