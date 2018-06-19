В Москве болельщики из Сенегала готовятся к футбольному матчу
- Автор:
- pavel2033
- Дата публикации:
- 13:18
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- 44
Болельщики из Сенегала готовятся к футбольному матчу, который пройдёт сегодня вечером на стадионе "Лужники". Болельщики поют и танцуют.
- 44
Болельщики из Сенегала готовятся к футбольному матчу, который пройдёт сегодня вечером на стадионе "Лужники". Болельщики поют и танцуют.
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