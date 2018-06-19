В Москве болельщики из Сенегала готовятся к футбольному матчу

Автор: pavel2033 Дата публикации: 13:18

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Болельщики из Сенегала готовятся к футбольному матчу, который пройдёт сегодня вечером на стадионе "Лужники". Болельщики поют и танцуют.