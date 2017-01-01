Польские болельщики провели на Красной площади флешмоб перед матчем с Сенегалом
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 14:33
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- 12
Польские болельщики провели на Красной площади флешмоб перед матчем с Сенегалом.
- 12
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18.06 18:42 | Uwis
Польские болельщики провели на Красной площади флешмоб перед матчем с Сенегалом.
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