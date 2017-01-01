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Польские болельщики провели на Красной площади флешмоб перед матчем с Сенегалом

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:33
  • 12
  • 1

Польские болельщики провели на Красной площади флешмоб перед матчем с Сенегалом.

  • 12
  • 1

Комментарии (1)

  • Uwis
    14:01
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