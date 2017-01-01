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Совместные танцы и фото на память польских и сенегальских болельщиков в центре Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:37
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Совместные танцы и фото на память польских и сенегальских болельщиков перед матчем Польша-Сенегал в центре Москвы.

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