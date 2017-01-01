Громогласные польские фанаты поют песни в московском метро
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:51
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- 34
Польские фанаты ярко выражали свои эмоции в метро. Кричали на платформе и всячески шумели.
- 34
Польские фанаты ярко выражали свои эмоции в метро. Кричали на платформе и всячески шумели.
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