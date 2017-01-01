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Громогласные польские фанаты поют песни в московском метро

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:51
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Польские фанаты ярко выражали свои эмоции в метро. Кричали на платформе и всячески шумели.

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