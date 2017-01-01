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В Ростове-на-Дону в общежитии произошел пожар

Автор:
khotsiy
Дата публикации:
17:52
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В Ростове-на-Дону в общежитии произошел пожар. Загорелась кровля здания.

  • 28
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