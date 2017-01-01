В Ростове-на-Дону в общежитии произошел пожар
- Автор:
- khotsiy
- Дата публикации:
- 17:52
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- 28
В Ростове-на-Дону в общежитии произошел пожар. Загорелась кровля здания.
- 28
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87
09.06 11:04 | Аноним
В Ростове-на-Дону в общежитии произошел пожар. Загорелась кровля здания.
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