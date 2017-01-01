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Жители Иланского жалуются на отсутствие нормальных дорог в городе

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
18:05
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Переулок Корчанова превратился в самый настоящий дорожный "армагеддон". Всё засыпали битым кирпичом, попадаются даже крупные экземпляры. Эта дорога оказалась даже хуже улицы Свердлова, о которой в апреле и июне рассказали на телеканале "Россия 24" в программе "Мобильный репортер". По ней не могут проехать машины, что уж говорить о пешеходах. Рядом строят канаву, люди чуть не отрезаны от внешнего мира.

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