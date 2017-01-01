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Сильный град обрушился на Новосибирск

Автор:
vgeny
Дата публикации:
20:05
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В Новосибирске прошел сильный град, сопровождающийся порывистом ветром и ливнем.

  • 18
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