Сильный град обрушился на Новосибирск
- Автор:
- vgeny
- Дата публикации:
- 20:05
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- 18
В Новосибирске прошел сильный град, сопровождающийся порывистом ветром и ливнем.
- 18
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61
12.06 19:23 | Аноним
84
24.05 12:52 | MR_Дмитрий
В Новосибирске прошел сильный град, сопровождающийся порывистом ветром и ливнем.
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