Болельщик из Испании, приехавший в столицу на велосипеде, стал объектом внимания горожан

Автор: denis947 Дата публикации: 19:52

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Болельщик из Испании, приехавший на Чемпионат мира в Москву на велосипеде, стал объектом внимания горожан и гостей города. 41‐летний Роберто Фернандез из испанской Валенсии приехал в Россию, чтобы поболеть сразу за три команды: Россию, Португалию и, конечно, Испанию. Свое путешествие мужчина совершил на велосипеде и проехал более 4000 тысяч километров. На Никольской улице испанец фотографируется со всеми желающими и подписывает фотографии из своего путешествия.