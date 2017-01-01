Болельщик из Испании, приехавший в столицу на велосипеде, стал объектом внимания горожан
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 19:52
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Болельщик из Испании, приехавший на Чемпионат мира в Москву на велосипеде, стал объектом внимания горожан и гостей города. 41‐летний Роберто Фернандез из испанской Валенсии приехал в Россию, чтобы поболеть сразу за три команды: Россию, Португалию и, конечно, Испанию. Свое путешествие мужчина совершил на велосипеде и проехал более 4000 тысяч километров. На Никольской улице испанец фотографируется со всеми желающими и подписывает фотографии из своего путешествия.
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