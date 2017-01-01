s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Российские болельщики исполнили гимн страны в центре Москвы

Российские болельщики исполнили гимн страны в центре Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:01
  • 14
  • 0

Российские болельщики исполнили гимн страны на Никольской улице в центре столицы.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
20:37 | denis947
Тысячи болельщиков десятков стран можно встретить в Москве
23 0
20:05 | LaimeLaim
Фееричное шоу у Кремлёвской стены устроили болельщики Марокко и Алжира