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Тысячи болельщиков десятков стран можно встретить в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:37
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Тысячи болельщиков десятков стран можно встретить в Москве. Центр города пестрит красками флагов стран участниц чемпионата мира по футболу.

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