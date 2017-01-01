Тысячи болельщиков десятков стран можно встретить в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 20:37

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Тысячи болельщиков десятков стран можно встретить в Москве. Центр города пестрит красками флагов стран участниц чемпионата мира по футболу.