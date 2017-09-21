s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В вагонах московского метро началась прямая трансляция футбольного матча Россия - Египет

В вагонах московского метро началась прямая трансляция футбольного матча Россия - Египет

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:40
  • 15
  • 0

В вагонах московского метро началась прямая трансляция футбольного матча Россия - Египет.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
22:33 | Max_019
На Мазиловской улице на западе столицы с 20 июня вводится двустороннее движение
32 0
14.06 18:07 | Uwis
Южный вестибюль станции метро «Спортивная» работает только на выход
12 0
22:22 | Uwis
Просмотр футбольного матча ЧМ Россия-Египет в фан-зоне Музея Москвы
56 0
21.09.2017 16:55 | LaimeLaim
Ролик о безопасности на дорогах транслируется на мультимедийном экране Телеграфа