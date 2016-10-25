В подмосковном Ступино на месяц отключили горячую воду в микрорайоне Приокск с населением 5 тысяч человек

Автор: StuPPvir Дата публикации: 04:51

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В городе Ступино Московской области в микрорайоне Приокск с 5 июня отключили горячее водоснабжение с указанием того, что 18 июня вода будет включена. 18 июня 2018 года на домах микрорайона было вывешено странное объявление с указанием того, что в связи с незаконно проложенной трубой газопровода до коттеджей (участок трубы расположен в районе улицы Загородная - подъезд к городу Ступино со стороны трассы М4 "Дон") вода будет отсутствовать еще 14 суток. Но указанный участок трубы горячего водоснабжения, диаметром 530 мм, проложен не в земле, а над землей и вовсе не мешает проведению работ. Не понятно, как можно укладывать участок труб длинной порядка 30 погонных метров в течении двух недель? В тоже время без горячей воды остаются 23 многоквартирных дома, население порядка 5 тысяч 400 человек.