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В Мытищах сносят исторические здания на территории завода "Метровагономаш"

Автор:
achaburin
Дата публикации:
09:40
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В Мытищах сносят исторические здания на территории завода "Метровагономаш". По словам местных жителей, завод "Метровагономаш" с многолетней историей продал исторические здания под снос. Как сообщают бывшие работники завода, на месте старых зданий планируют построить жилой комплекс. "Были обращения в администрацию города и даже в прокуратуру с требованием к местной власти отреагировать и остановить снос зданий завода," - пишет мобильный репортёр .который прислал эти кадры. Однако снос исторических зданий, как видно на записи, начался.

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