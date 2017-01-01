В Иланском люди с ограниченными возможностями передвигаются по ямам и колдобинам

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 10:16

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25 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209206

Разбитый асфальт доставляет немало хлопот жителям Социалистической улицы в городе Иланский, что в Красноярском крае. Передвигаться на автомобиле по многочисленным неровностям - весьма проблематично. Но труднее всего, как сообщает мобильный репортёр, приходится лицам с ограниченными возможностями, которые живут на этой улице. Доехать до магазинов или даже районной больницы на инвалидной коляске по ямам и колдобинам - становится для них серьёзной проблемой, рассказывает автор ролика.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Непреодолимая для лиц с ограниченными возможностями дорога существует в микрорайоне Жданово. По словам местных жителей, это дорогой назвать невозможно. Её не ровняют, грейдер не проходил там ни разу, ямы не заделывают, машины едут с небольшой скоростью. Но что самое циничное - по ней с трудом передвигаются люди с ограниченными возможностями. Как рассказала одна из местных жительниц за день до снятия репортажа, у неё дочь прикована к инвалидной коляске. И для того, чтобы съездить, например, в районную больницу, она вынуждена с трудом передвигаться на инвалидном кресле по такой дороге или ехать по такой дороге на машине. По такой дороге местные жители вынуждены ехать в магазины, поскольку это единственный выход к ним. Такого кошмара я ещё не видел!".