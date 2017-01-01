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Болельщики из 50-ти стран приняли участие во флешмобе на Манежной площади в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
12:54
  • 28
  • 1

Сегодня на Манежной площади фанаты из разных стран выступили послами доброй воли, мира и дружбы. Идея флэшмоба - объединить болельщиков из разных стран посредством дружбы, солидарности и единства. Акция проводилась при содействии Правительства Москвы, Министерства иностранных дел РФ, общества "Khawa People" и Клуба Марокко в России, а также движения Мосволонтёр.

  • 28
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    14:20
    https://www.mskagency.ru/materials/2791687
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