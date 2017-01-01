Болельщики из 50-ти стран приняли участие во флешмобе на Манежной площади в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 12:54

28

28 1

Сегодня на Манежной площади фанаты из разных стран выступили послами доброй воли, мира и дружбы. Идея флэшмоба - объединить болельщиков из разных стран посредством дружбы, солидарности и единства. Акция проводилась при содействии Правительства Москвы, Министерства иностранных дел РФ, общества "Khawa People" и Клуба Марокко в России, а также движения Мосволонтёр.