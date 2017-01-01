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Последние приготовления проходят на Красной площади перед открытием парка футбола FIFA

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:40
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Последние приготовления перед открытием парка футбола на Красной площади.

  • 20
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