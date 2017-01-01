s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Фанаты ликуют перед матчем Португалия-Марокко

Фанаты ликуют перед матчем Португалия-Марокко

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:40
  • 21
  • 0

Марокканские болельщики ярко и громко ликовали перед матчем Португалия-Марокко на Манежной площади.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
14:27 | Uwis
Работа бесплатного маршрута автобуса S1 для болельщиков перед матчем Португалия - Марокко
23 0
14:06 | Uwis
Болельщики прибывают в "Лужники" на матч Португалия - Марокко