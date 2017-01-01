Болельщики поют песни на эскалаторах столичного метро
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 13:40
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- 30
Футбольные болельщики исполнили песню на эскалаторе и всячески создавали атмосферу предстоящего матча.
- 30
Футбольные болельщики исполнили песню на эскалаторе и всячески создавали атмосферу предстоящего матча.
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