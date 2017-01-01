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Болельщики поют песни на эскалаторах столичного метро

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:40
  • 30
  • 1

Футбольные болельщики исполнили песню на эскалаторе и всячески создавали атмосферу предстоящего матча.

  • 30
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    14:22
    https://www.mskagency.ru/materials/2791697
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