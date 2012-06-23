Турслёт молодёжи Свердловского района прошел в Перми
- Автор:
- kirill1303
- Дата публикации:
- 16:08
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Сегодня на базе клуба дополнительного образования «Орион» прошёл турслёт для молодёжи Свердловского района Перми. Участие приняли 10 команд трудовых объединений, возраст участников которых – от 14 до 17 лет. В ходе мероприятия команды соревновались в тимбилдинге и стрельбе из лука, проверяли свои силы на туристической полосе и преодолевали скалодром. Судейство проводили педагоги МАУ ДО «Центр дополнительного образования для детей "Луч"». Все участники соревнований получили сертификаты и сладкие призы, а команды, занявшие первые три места – дипломы победителей туристического слёта.
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