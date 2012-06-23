s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Турслёт молодёжи Свердловского района прошел в Перми

Турслёт молодёжи Свердловского района прошел в Перми

Автор:
kirill1303
Дата публикации:
16:08
  • 16
  • 0

Сегодня на базе клуба дополнительного образования «Орион» прошёл турслёт для молодёжи Свердловского района Перми. Участие приняли 10 команд трудовых объединений, возраст участников которых – от 14 до 17 лет. В ходе мероприятия команды соревновались в тимбилдинге и стрельбе из лука, проверяли свои силы на туристической полосе и преодолевали скалодром. Судейство проводили педагоги МАУ ДО «Центр дополнительного образования для детей "Луч"». Все участники соревнований получили сертификаты и сладкие призы, а команды, занявшие первые три места – дипломы победителей туристического слёта.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
16:08 | vladgriz
Порывистый ветер в Перми повалил десятки деревьев
652 0
23.06.2012 22:11 | NIKKO
В Бердске прошел городской турслет