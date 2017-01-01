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Дети летних лагерей "Московская смена" приняли участие в учениях столичного МЧС

Автор:
pavel2033
Дата публикации:
15:54
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20 июня на юго-востоке Москвы в пожарной-спасательной части № 76 прошли учения. Дети летних лагерей «Московская смена» приняли участие в оказании помощи пострадавшим при ДТП. Сотрудники МЧС для присутствующих также организовали разные эстафеты. В конце учений для детей был подготовлен специальный сюрприз. По замыслу учений в кабинете произошёл пожар. В помещении находился один человек. На место произошедшего прибыли пожарная машина и пожарная автолестница. С помощью пожарной автолестницы человек был спасён. Пожарные за несколько минут потушили возгорание.

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