В Комсомольск-на-Амуре неделями не вывозится мусор
- Автор:
- betty03
- Дата публикации:
- 16:08
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- 11
Вот, что пишет автор ролика:
"Примерно 3 года назад я уже делала репортаж про эту свалку, власти решили тогда проблему со свалкой и поставили 3 контейнера для мусора и вывозили его регулярно, но видимо срок совести или обещания закончился. И свалка вновь возникла напротив 4 поликлиники по улице Володарской".
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