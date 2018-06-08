В Комсомольск-на-Амуре неделями не вывозится мусор

Автор: betty03 Дата публикации: 16:08

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209234

В Комсомольск-на-Амуре местные власти неделями не вывозят бытовые отходы с улиц города.Вот, что пишет автор ролика:"Примерно 3 года назад я уже делала репортаж про эту свалку, власти решили тогда проблему со свалкой и поставили 3 контейнера для мусора и вывозили его регулярно, но видимо срок совести или обещания закончился. И свалка вновь возникла напротив 4 поликлиники по улице Володарской".