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Травяные пожары вблизи жилых домов осложнили экологическую обстановку в Новороссийске

Автор:
Mariya
Дата публикации:
00:56
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Травяные пожары вблизи жилых домов осложнили экологическую обстановку в городе Новороссийске Краснодарского края. На улице +33°С, жара и ветер добавили работы пожарным.


Горит всё на пустыре возле домов в 14 микрорайоне, огонь подобирается к домам и вплотную подошёл к стройке и автомойке. На улице жара и ветер сделали свое дело.

Пожар вблизи жилых домов Новороссийск. Видео 1

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