Травяные пожары вблизи жилых домов осложнили экологическую обстановку в Новороссийске

Автор: Mariya Дата публикации: 00:56

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Травяные пожары вблизи жилых домов осложнили экологическую обстановку в городе Новороссийске Краснодарского края. На улице +33°С, жара и ветер добавили работы пожарным.

Пожар вблизи жилых домов Новороссийск. Видео 1

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209243

Горит всё на пустыре возле домов в 14 микрорайоне, огонь подобирается к домам и вплотную подошёл к стройке и автомойке. На улице жара и ветер сделали свое дело.