Травяные пожары вблизи жилых домов осложнили экологическую обстановку в Новороссийске
- Автор:
- Mariya
- Дата публикации:
- 00:56
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- 19
Травяные пожары вблизи жилых домов осложнили экологическую обстановку в городе Новороссийске Краснодарского края. На улице +33°С, жара и ветер добавили работы пожарным.
Горит всё на пустыре возле домов в 14 микрорайоне, огонь подобирается к домам и вплотную подошёл к стройке и автомойке. На улице жара и ветер сделали свое дело.
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