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Последствия ДТП с участием мусоровоза на Яузской улице в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:55
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20 июня днём в центре Москвы произошло ДТП с участием большегруза. На Яузской улице столкнулись мусоровоз "КамАЗ" и автомобиль "Ниссан Кашкай". Оба автомобиля двигались в попутном направлении и совершали одновременный поворот в сторону Устьинской набережной. В момент выполнения маневра, водитель большегруза столкнулся с "Ниссаном", водитель которого оказался в слепой зоне грузовика. В результате ДТП автомобиль "Ниссан" получил различные повреждения. На место аварии прибыл сотрудник службы "Дорожного патруля", который помог автомобилистам оформить происшествие. Помощь сотрудников ГИБДД не потребовалась и участники аварии через некоторое время разъехались. Причиной ДТП стала невнимательность водителя автомобиля "Ниссан", который при совершении маневра не выдержал безопасный боковой интервал между машинами.

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