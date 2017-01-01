Последствия ДТП с участием мусоровоза на Яузской улице в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 19:55

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20 июня днём в центре Москвы произошло ДТП с участием большегруза. На Яузской улице столкнулись мусоровоз "КамАЗ" и автомобиль "Ниссан Кашкай". Оба автомобиля двигались в попутном направлении и совершали одновременный поворот в сторону Устьинской набережной. В момент выполнения маневра, водитель большегруза столкнулся с "Ниссаном", водитель которого оказался в слепой зоне грузовика. В результате ДТП автомобиль "Ниссан" получил различные повреждения. На место аварии прибыл сотрудник службы "Дорожного патруля", который помог автомобилистам оформить происшествие. Помощь сотрудников ГИБДД не потребовалась и участники аварии через некоторое время разъехались. Причиной ДТП стала невнимательность водителя автомобиля "Ниссан", который при совершении маневра не выдержал безопасный боковой интервал между машинами.