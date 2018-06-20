Трех человек спасли и еще 11 эвакуировали при пожаре на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 21:20

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Пожарно-спасательные подразделения спасли трех человек при пожаре в жилом доме в районе Чертаново Южное на юге Москвы. Пожар возник в жилом доме по адресу: ул. Подольских Курсантов, д. 18, к. 1 в приквартирном холле. К прибытию на место вызова первых пожарно-спасательных подразделений из окон подъезда с 1 по 9 этажи шел черный дым. В ходе тушения пожара из горящей квартиры и соседних были спасены три человека, еще 11 жильцов подъезда были эвакуированы. Спасенных передали врачам скорой помощи. Также из горящей квартиры была спасена кошка, спасатели попытались реанимировать животное, но кошка погибла. Предварительной причиной возгорания личных вещей и мебели на площади 10 кв. метров, стал электосамокат, стоящий в холле.