21 июня в Музеоне пройдет акция "Линия памяти" – на Крымской набережной зажгут 1418 свечей
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 22:00
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Накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, в Музеоне пройдет акция "Линия памяти" – на Крымской набережной зажгут 1418 свечей, каждая из которых символизирует конкретный день Великой Отечественной войны. В 18.00 на деревянном треугольнике покажут фильм «Собибор», затем стартует концертная и театральные программы по произведениям о войне, а в 22.20 огнем загорится свеча первого страшного дня – 22 июня 1941 года.
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