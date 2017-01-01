В Крылатском благоустраивают Площадь Защитников Неба
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 22:47
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Помимо изящных и уютных пергол здесь появятся новые скамейки, урны и осветительные приборы, высадят каштаны, клёны и декоративные многолетние травянистые растения. Сегодня покрытие Площади Защитников Неба обветшало, плитка требовала замены, подходы и лестницы предполагают новое современное обустройство, учитывающее потребности маломобильных граждан. Площадь "оденут" в гранит, проложат удобные и безопасные тротуары, оснастят лестницы и спуски поручнями и пандусами.
Над концепцией благоустройства площади трудились и проектировщики "Бюро народный архитектор".
Реконструкция объекта завершится 1 августа 2018 г.
Общая площадь благоустройства – 0,71 Га.
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