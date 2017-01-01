В Крылатском благоустраивают Площадь Защитников Неба

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209253

На западе столицы, в районе Крылатское, реконструируют Площадь Защитников Неба. Без преувеличения её можно назвать сердцем района. Территорию Площади Защитников Неба планируется разбить на зоны. В одной из них будет воздвигнута пергола со скамейками и столами для игры в шахматы. Благодаря навесу, отдыхать там можно будет в любое время года, даже в непогоду. Проектировщики улучшат пешеходную доступность данного объекта, а также дополнительно его озеленят.Помимо изящных и уютных пергол здесь появятся новые скамейки, урны и осветительные приборы, высадят каштаны, клёны и декоративные многолетние травянистые растения. Сегодня покрытие Площади Защитников Неба обветшало, плитка требовала замены, подходы и лестницы предполагают новое современное обустройство, учитывающее потребности маломобильных граждан. Площадь "оденут" в гранит, проложат удобные и безопасные тротуары, оснастят лестницы и спуски поручнями и пандусами.Над концепцией благоустройства площади трудились и проектировщики "Бюро народный архитектор".Реконструкция объекта завершится 1 августа 2018 г.Общая площадь благоустройства – 0,71 Га.