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Пластиковую тару и банки из под алкоголя в очередной раз скинули в реку Яуза

Автор:
tim777
Дата публикации:
20.06 23:52
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Акватория реки Яузы уже не раз становилась героиней новостных сводок о различных экологических происшествиях. При довольно скудной географии экособытий, сами события как правило идентичны и носят уже "сериальный характер". От бензиновых и мазутных пятен, до нескольких фактов обнаружения различного бытового мусора. В районе Лефортово возле Лефортовского моста обнаружены десятки пластиковых бутылок, жестяных банок из под алкогольных напитков и бытовой мусор. Подхваченные течением пластиковые бутылки дрейфуют вдоль береговой линии в районе Госпитальной набережной. Стоит отметить, что выбросы пластиковой тары именно в данном месте носят не единичный характер. Так, отходы в реке были обнаружены минувшей осенью в ноябре, также в том же году пластиковые бутылки загрязняли акваторию в августе, а также был зафиксирован ещё один случай в декабре 2015 года.
С тех пор акватория Яузы не раз становилась предметом пристального внимания неравнодушных горожан, однако со стороны служб, призванных следить за состоянием реки, пока внимания явно не достаточно, если с каждым разом Яуза становится героиней экологических приключений.

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