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Футбольные арт-объекты установили на Кузнецком Мосту

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:52
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На Кузнецком Мосту у ЦУМа к ЧМ-2018 установили футбольные арт-объекты.

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