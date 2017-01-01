Футбольные арт-объекты установили на Кузнецком Мосту
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:52
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- 15
На Кузнецком Мосту у ЦУМа к ЧМ-2018 установили футбольные арт-объекты.
- 15
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30
20.06 22:34 | Uwis
27
20.06 15:58 | Cabrio
На Кузнецком Мосту у ЦУМа к ЧМ-2018 установили футбольные арт-объекты.
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