В центре столицы провели работы по опрыскиванию деревьев от вредителей
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 02:01
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В центре столицы провели работы по опрыскиванию деревьев и кустарников на благоустроенных улицах. Такой вид ухода за растениями направлено на то, чтобы защитить их от насекомых-вредителей и грибных заболеваний. Опрыскивание в столице проводится биологическими препаратами и микробиологическими удобрениями, основой которых являются полезные бактерии и грибы.
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