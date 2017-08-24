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В центре столицы провели работы по опрыскиванию деревьев от вредителей

Автор:
denis947
Дата публикации:
02:01
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В центре столицы провели работы по опрыскиванию деревьев и кустарников на благоустроенных улицах. Такой вид ухода за растениями направлено на то, чтобы защитить их от насекомых-вредителей и грибных заболеваний. Опрыскивание в столице проводится биологическими препаратами и микробиологическими удобрениями, основой которых являются полезные бактерии и грибы.

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