В центре столицы провели работы по опрыскиванию деревьев от вредителей

Автор: denis947 Дата публикации: 02:01

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В центре столицы провели работы по опрыскиванию деревьев и кустарников на благоустроенных улицах. Такой вид ухода за растениями направлено на то, чтобы защитить их от насекомых-вредителей и грибных заболеваний. Опрыскивание в столице проводится биологическими препаратами и микробиологическими удобрениями, основой которых являются полезные бактерии и грибы.