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Петербуржец оригинально отметил выход сборной России в плей-офф ЧМ-2018

Автор:
MorzhR
Дата публикации:
09:58
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Сборная России по футболу вышла в плей-офф чемпионата мира 2018. Это произошло впервые в истории РФ. Радости фанатов - нет предела, они в буквальном смысле стоят на головах. Эти кадры из Санкт-Петербурга. На Невском проспекте один из болельщиков решил оригинальным и даже весьма рискованным образом отметить знаменательное для национальной команды событие. Вышел на балкон, схватился за перила и встал на руки. Получилось что-то вроде буквы "V", то есть - Viktory, как поясняют очевидцы. Счастливого болельщика запечатлел на видео мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

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