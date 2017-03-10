На учебном полигоне столичных спасателей проходят соревнования по пожарно-прикладному спорту

Автор: pavel2033 Дата публикации: 12:31

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С 21 по 22 июня 2018 года на Учебном полигоне для подготовки спасателей и пожарных ГКУ «ПСЦ», Главное управление МЧС России по г. Москве проводит VII Чемпионат города Москвы по пожарно-прикладному спорту среди представителей добровольной пожарной охраны. В соревновании принимают участие сотрудники МЧС, Московского метро, ГБУ "Автомобильные дороги" и "Жилищник".