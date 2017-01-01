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Три человека спасены при тушении пожара на востоке Москвы

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
14:42
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Загорелась квартира, расположенная на 5 этаже жилого дома, по адресу: ул. Сталеваров, д. 14, к. 5. Пожар начался в одной из комнат. За короткое время огонь охватил часть комнаты и коридор на общей площади 10 квадратных метров. Соседи, почувствовав дым, вызвали пожарных. К их прибытию с противоположной стороны дома из окна на 5 этаже шел черный дым. Пожарные вывели из огня троих человек, а также эвакуировали нескольких жильцов с верхних этажей. Спасенных из горящей квартиры передали медикам для осмотра. На ликвидацию пожара ушло около получаса. В тушении принимали участие 5 пожарно-спасательных подразделений и коленчатый подъемник. В настоящее время дознаватели ГУ МЧС России г. Москвы выясняют причины возгорания.

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