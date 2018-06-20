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Автомобиль въехал в клумбу на мосту в Старом Осколе (20.06.18.)

Автор:
Николай Черных
Дата публикации:
16:02
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В среду, 20 июня около 20.00 на Путепроводном мосту в г. Старый Оскол произошло необычное ДТП. Владелец отечественной легковушки, двигаясь по мосту с юго-западной части города по направлению к улице Ленина, не справился с управлением и въехал на разделительную полосу. Автомобиль врезался в бетонное ограждение массивного вазона, зависнув колесами одной стороны салона над проезжей частью. Место обладает дурной славой, несколько лет назад почти в этом же месте опрокинулся броневик с инкассаторами. В первые минуты данной аварии проезжающие мимо водители не побоялись подойти к разбитой машине пострадавшего, чтобы вытащить его наружу. Но получилось это лишь у сотрудников МЧС и полиции, которые в считанные минуты прибыли на место аварии. Дверь оказалась сильно деформированной. Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц города.

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