Мужчина пострадал в драке на юго-востоке Москвы
- Автор:
- pavel2033
- Дата публикации:
- 16:43
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- 77
21 июня на юго-востоке Москвы в районе парка Шкулёва произошла драка. По адресу: Краснодонская улица, д. 4 стр. 8 неизвестный ранил мужчину ножом в ногу. На месте произошедшего работает полиция, кинологи и экспертно-криминалистический центр МВД. Преступника успели задержать, сейчас он даёт показание в отделении полиции по юго-восточному округу. Пострадавшему вызвали Скорую помощь, от госпитализации он отказался.
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