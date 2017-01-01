Мужчина пострадал в драке на юго-востоке Москвы

Автор: pavel2033 Дата публикации: 16:43

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21 июня на юго-востоке Москвы в районе парка Шкулёва произошла драка. По адресу: Краснодонская улица, д. 4 стр. 8 неизвестный ранил мужчину ножом в ногу. На месте произошедшего работает полиция, кинологи и экспертно-криминалистический центр МВД. Преступника успели задержать, сейчас он даёт показание в отделении полиции по юго-восточному округу. Пострадавшему вызвали Скорую помощь, от госпитализации он отказался.