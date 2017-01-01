Московское метро проводит экскурсии для иностранных болельщиков

Автор: pavel2033 Дата публикации: 20:01

87

87 0

До 15 июля Московское метро проведёт для иностранных болельщиков около сотни экскурсий. Болельщикам рассказывают о станциях столичной подземки. Больше всего болельщикам понравилась станция «Площадь Революции». Фотографируются на память у скульптур, которые расположены на платформе. На станции «Боровицкая» можно было услышать весёлых, с улыбкой и поющих иностранных болельщиков. Как рассказали волонтёры, они помогают ориентироваться болельщикам, если они вдруг заблудились или нужную станцию не нашли, то они с удовольствием подскажут оптимальный маршрут. Было и такое, что иностранцев довозили до аэроэкспресса, железнодорожного вокзала или до ближайшей гостиницы.