Мотоциклист погиб в ДТП на юге Москвы

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На юге Москвы произошло ДТП, в котором погиб один человек. На улице Симоновский вал, напротив дома 12, произошло столкновение автомобиля «Киа» и мотоцикла. Автомобиль «Киа» совершал поворот во двор и не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался в прямом направлении. В результате столкновения, мотоциклист вылетел с дороги и врезался в столб. От полученных травм мотоциклист, не приходя в сознание, скончался в машине скорой помощи. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства случившегося выясняются.