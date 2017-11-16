s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Водолазы совершили проверку состояния подводного газопровода в центре Москвы

Водолазы совершили проверку состояния подводного газопровода в центре Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:17
  • 17
  • 0

В центре столицы в районе Болотной набережной, возле знаменитого памятника Петру Великому специалисты Комплекса городского хозяйства столицы проверили работы по проверки состояния подводного газопровода. Квалифицированный водолаз 1-ого класса под контролем специалистов "Мосгаза" в специальном костюме со спецоборудованием погрузился на дно Москвы-реки, чтобы изучить состояние Голутвинского дюкера, который уже более полувека питает стратегические объекты столичного мегаполиса. Газопровод проложен на глубине около пяти метров и питает газом ГЭС-1. Специалисты проверили состояния подводной системы и не выявили дефектов и повреждений.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
23:21 | LaimeLaim
Разношёрстное утиное семейство обосновалось в водоотводном канале
57 0
20.06 22:34 | Uwis
В перерывах между матчами болельщики катаются на теплоходах по Москве-реке
38 0
16.11.2017 17:04 | pavel2033
Мосжилинспекция проверила вентиляцию дома на западе Москвы
155 0
08.12.2017 12:46 | mreportertv
Новосибирский Санта-Клаус-водолаз погрузился к акулам и скатам
121 2
02.12.2017 10:05 | denis947
Жильцов жилого дома на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за повреждения газовой трубы