Водолазы совершили проверку состояния подводного газопровода в центре Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 20:17

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В центре столицы в районе Болотной набережной, возле знаменитого памятника Петру Великому специалисты Комплекса городского хозяйства столицы проверили работы по проверки состояния подводного газопровода. Квалифицированный водолаз 1-ого класса под контролем специалистов "Мосгаза" в специальном костюме со спецоборудованием погрузился на дно Москвы-реки, чтобы изучить состояние Голутвинского дюкера, который уже более полувека питает стратегические объекты столичного мегаполиса. Газопровод проложен на глубине около пяти метров и питает газом ГЭС-1. Специалисты проверили состояния подводной системы и не выявили дефектов и повреждений.